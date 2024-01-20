  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Климчук: Главный акцент - физическая подготовка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Климчук: Главный акцент - физическая подготовка

Премьер-лига

Полузащитник Руха об игре и целях

Климчук: Главный акцент - физическая подготовка

fcruhlviv.com

Новина українською

Автор дубля в ворота "Миная" Юрий Климчук прокомментировал победу "желто-черных" в спарринге с закарпатцами, 3:1:

Команда удовлетворена результатом. Каждый игрок пытался на поле воспроизвести то, над чем мы работали эти две недели после возвращения из отпуска. Что-то нам удалось, но есть некоторые игровые аспекты, над которыми нам еще нужно поработать.

Также вингер львовского "Руха" рассказал какие цели поставлены внутри клуба:

Сейчас главный акцент – на физической подготовке. Мы постепенно набираем форму и с каждым днем смотримся все лучше и лучше. Думаю, что к первой официальной игре с «Полесьем» мы уже будем в оптимальных кондициях.

Напомним, 21 января "Рух" отправится на сборы в Словению, где сыграет 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.

По теме
yellow-arrow
Рунич: Важно прислушиваться к тренерскому штабу и выполнять их задачи
yellow-arrow
Грицай: Рыкун вообще был красавец - так корпусом работал, не подберешься к мячу
yellow-arrow
ЛНЗ отправился на сборы в Турцию, где проведет 8-10 спаррингов
Рух (Львов) Юрий Климчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости