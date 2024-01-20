Климчук: Главный акцент - физическая подготовка

Автор дубля в ворота "Миная" Юрий Климчук прокомментировал победу "желто-черных" в спарринге с закарпатцами, 3:1:

Команда удовлетворена результатом. Каждый игрок пытался на поле воспроизвести то, над чем мы работали эти две недели после возвращения из отпуска. Что-то нам удалось, но есть некоторые игровые аспекты, над которыми нам еще нужно поработать.

Также вингер львовского "Руха" рассказал какие цели поставлены внутри клуба:

Сейчас главный акцент – на физической подготовке. Мы постепенно набираем форму и с каждым днем смотримся все лучше и лучше. Думаю, что к первой официальной игре с «Полесьем» мы уже будем в оптимальных кондициях.

Напомним, 21 января "Рух" отправится на сборы в Словению, где сыграет 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.