Официально: Степаненко продлил контракт с Шахтером – известен срок соглашения

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко подписал новый контракт. Хавбек останется в команде до конца сезона-2024/25.

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Тарас Степаненко перешел в "Шахтер" в мае 2010-го из запорожского "Металлурга", а дебютировал за дончан 4 июля того же года в победном матче за Суперкубок Украины с "Таврией".

Сейчас на счету 34-летнего полузащитника 411 матчей в оранжево-черной футболке, 29 забитых мячей и 25 голевых передач. В 96 поединках Тарас выводил "горняков" с капитанской повязкой.

Текущий сезон стал уже 14-м для Степаненко в составе "Шахтера". Вместе с клубом он завоевал 23 трофея: 9 титулов чемпиона Украины, 7 Кубков Украины и 7 Суперкубков.

Степаненко входит в топ-5 игроков в истории "Шахтера", которые покорили отметку в 400 сыгранных матчей. В компании с нынешним капитаном в этом списке такие игроки, как Дарио Срна (536 поединков), Михаил Соколовский (485), Андрей Пятов (482) и Сергей Ященко (444).