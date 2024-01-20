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Официально: Степаненко продлил контракт с Шахтером – известен срок соглашения

Премьер-лига
Обновлено

Лидер "горняков" продлил сотрудничество с клубом

Официально: Степаненко продлил контракт с Шахтером – известен срок соглашения

ФК Шахтар

Новина українською

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко подписал новый контракт. Хавбек останется в команде до конца сезона-2024/25.

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Тарас Степаненко перешел в "Шахтер" в мае 2010-го из запорожского "Металлурга", а дебютировал за дончан 4 июля того же года в победном матче за Суперкубок Украины с "Таврией".

Сейчас на счету 34-летнего полузащитника 411 матчей в оранжево-черной футболке, 29 забитых мячей и 25 голевых передач. В 96 поединках Тарас выводил "горняков" с капитанской повязкой.

Текущий сезон стал уже 14-м для Степаненко в составе "Шахтера". Вместе с клубом он завоевал 23 трофея: 9 титулов чемпиона Украины, 7 Кубков Украины и 7 Суперкубков.

Степаненко входит в топ-5 игроков в истории "Шахтера", которые покорили отметку в 400 сыгранных матчей. В компании с нынешним капитаном в этом списке такие игроки, как Дарио Срна (536 поединков), Михаил Соколовский (485), Андрей Пятов (482) и Сергей Ященко (444).

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Источник:
shakhtar.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
20.01.2024 в 21:54
Получаецца зря Тарас технические книжки читал да еще на иностранном языке. Готовился стать инженером механиком на автогиганте Тесла. А теперь снова перебитые ноги подкаты маты Реброва вывихи голеностопа. Оно тебе это надо Стёпа??
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
20.01.2024 в 21:54
Получаецца зря Тарас технические книжки читал да еще на иностранном языке. Готовился стать инженером механиком на автогиганте Тесла. А теперь снова перебитые ноги подкаты маты Реброва вывихи голеностопа. Оно тебе это надо Стёпа??
Ответить
0
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