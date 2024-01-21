Представители Косово, Туркменистана, Чехии и другие. ФК Оболонь определился с соперниками в Турции

Киевская “Оболонь” опубликовала список своих спаррингов в Турции. В общей сложности столичная команда планирует провести восемь поединков.

В частности, дважды в календаре будут игровые дни, в которых по два матча.

В общем, список всех соперников выглядит следующим образом:

24 января. "Малишева" (Косово)

24 января. "Дукаджини" (Косово)

27 января. "Баник Острава" (Чехия)

27 января. "Гродец-Кралово" (Чехия)

31 января. "Видзев" (Польша)

3 февраля. "Ахал" (Туркменистан)

7 февраля. "Шкупи" (Северная Македония)

10 февраля. "Кеге" (Дания)

Также киевляне отметили, что в расписании возможны изменения.