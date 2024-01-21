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Представители Косово, Туркменистана, Чехии и другие. ФК Оболонь определился с соперниками в Турции

Премьер-лига

Разнообразный набор команд

Представители Косово, Туркменистана, Чехии и другие. ФК Оболонь определился с соперниками в Турции

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

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Киевская “Оболонь” опубликовала список своих спаррингов в Турции. В общей сложности столичная команда планирует провести восемь поединков.

В частности, дважды в календаре будут игровые дни, в которых по два матча.

В общем, список всех соперников выглядит следующим образом:

  • 24 января. "Малишева" (Косово)
  • 24 января. "Дукаджини" (Косово)
  • 27 января. "Баник Острава" (Чехия)
  • 27 января. "Гродец-Кралово" (Чехия)
  • 31 января. "Видзев" (Польша)
  • 3 февраля. "Ахал" (Туркменистан)
  • 7 февраля. "Шкупи" (Северная Македония)
  • 10 февраля. "Кеге" (Дания)

Также киевляне отметили, что в расписании возможны изменения.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Максим Кучер
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