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Хацкевич: В Ворскле мне сообщили, что сделали выбор в пользу другого специалиста
Экс-тренер "Динамо" мог вернуться в УПЛ
Фото: facebook.com/karmiotissa
Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич, недавно возглавивший польский "Заглембе", подтвердил, что в его услугах была заинтересована "Ворскла".
"У меня был прямой контакт с руководством "Ворсклы" до Нового года. Мне прямо сказали, что клуб рассматривает и мою кандидатуру, и другие. После Нового года со мной вышли на связь и сообщили, что сделали выбор в пользу другого специалиста.
Это выбор клуба, который я уважаю, и желаю "Ворскле" только удачи. Я всегда открыт для предложений. А в данной ситуации для меня очень важно, что о назначении наставника "Ворсклы" я узнал не из прессы, а от руководителей клуба", - отметил Хацкевич в интервью сайту "Динамо Киев от Шурика".
Напомним, исполняющим обязанности главного тренера "Ворсклы" был назначен Сергей Долганский.
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