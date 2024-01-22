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Хацкевич: В Ворскле мне сообщили, что сделали выбор в пользу другого специалиста

Премьер-лига

Экс-тренер "Динамо" мог вернуться в УПЛ

Хацкевич: В Ворскле мне сообщили, что сделали выбор в пользу другого специалиста

Фото: facebook.com/karmiotissa

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Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич, недавно возглавивший польский "Заглембе", подтвердил, что в его услугах была заинтересована "Ворскла".

"У меня был прямой контакт с руководством "Ворсклы" до Нового года. Мне прямо сказали, что клуб рассматривает и мою кандидатуру, и другие. После Нового года со мной вышли на связь и сообщили, что сделали выбор в пользу другого специалиста.

Это выбор клуба, который я уважаю, и желаю "Ворскле" только удачи. Я всегда открыт для предложений. А в данной ситуации для меня очень важно, что о назначении наставника "Ворсклы" я узнал не из прессы, а от руководителей клуба", - отметил Хацкевич в интервью сайту "Динамо Киев от Шурика".

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера "Ворсклы" был назначен Сергей Долганский.

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Источник:
Динамо Киев от Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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