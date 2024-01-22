Хацкевич: В Ворскле мне сообщили, что сделали выбор в пользу другого специалиста

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич, недавно возглавивший польский "Заглембе", подтвердил, что в его услугах была заинтересована "Ворскла".

"У меня был прямой контакт с руководством "Ворсклы" до Нового года. Мне прямо сказали, что клуб рассматривает и мою кандидатуру, и другие. После Нового года со мной вышли на связь и сообщили, что сделали выбор в пользу другого специалиста.

Это выбор клуба, который я уважаю, и желаю "Ворскле" только удачи. Я всегда открыт для предложений. А в данной ситуации для меня очень важно, что о назначении наставника "Ворсклы" я узнал не из прессы, а от руководителей клуба", - отметил Хацкевич в интервью сайту "Динамо Киев от Шурика".