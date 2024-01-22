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Защитник Зари: С каждым годом травмы что-то больше и больше досаждают

Премьер-лига

Футболист из-за повреждения не играл в нынешнем сезоне

Защитник Зари: С каждым годом травмы что-то больше и больше досаждают

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Зари" Богдан Бутко рассказал о важности правильного восстановления от травм.

- Вы не провели в этом сезоне еще ни одного поединка из-за травмы. Сейчас у команды сборы. Для вас эта подготовка будет как-то сложнее, чем обычно? Чего ожидать вообще?

- Я не сказал бы, что будет трудно. Я до прихода в "Зарю" также не играл целый год и не сказал бы, что что-то трудно удавалось. Со своими физическими возможностями должно быть все хорошо. Тем более я готовился к этому.

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- Как себя чувствуете сейчас?

- В плане мотивации все в порядке. Главное, чтобы меня травмы не подвели, потому что не могу быть на 100% уверенным, что все будет, как захотел. А с каждым годом травмы что-то больше и больше досаждают. Все от здоровья зависит, а остальное - здесь не сомневаюсь.

- Что говорят врачи? Из-за чего происходят рецидивы?

- Все зависит от правильного восстановления. Бывают спешки, когда есть желание выйти на футбольное поле как можно быстрее, тогда и могут быть проблемы. А с каждым годом такое решение приводит к большим последствиям. Лучше всего - это лечиться правильно и до конца, на все 100%. Не должно быть после травмы каких-то проблем, как это обычно бывает, - рассказал Бутко.

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Источник:
NV
Опубликовал: Алина Ерофеева
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