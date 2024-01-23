"Беговая работа на песке не очень приятная". Пихаленок - о сборах в Турции

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился впечатлениями от зимних сборов команды.

- Как чувствуешь себя сейчас, в начале подготовки? Обычно требуется много времени, чтобы вернуться к оптимальному состоянию после паузы?

- Для стопроцентной готовности нужно где-то 2,5-3 недели. И буду чувствовать себя нормально.

- За месяц отпуска успел соскучиться по команде?

- Да, действительно успел. Мы соскучились друг по другу. Сейчас будет месяц сборов, так что уже, может, надоест немного. (Смеется) Шучу, конечно. Все хорошо.

- Как охарактеризуешь начало подготовки? В первые дни идет не очень приятная, но необходимая работа?

- Конечно, такая работа не очень нравится футболистам: утром беговая на песке. Вильевич говорит, что песок будет каждый день (улыбается). Такая работа, действительно, не самая приятная, но нужна, чтобы набрать оптимальные кондиции.

- Каждый игрок имел задание на период отпуска? Выполнял ли ты его, и насколько это помогает быстрее втянуться в работу и легче переносить нагрузки на сборах?

- Конечно, выполнял. Мы потом сбрасываем отчеты нашему тренеру по физподготовке, чтобы он видел в программе, как мы что делали. Да, благодаря этому легче выходить из отпуска, ведь если совсем ничего не делать в течение месяца, потеряешь весь тонус, что имел, и на тренировках будет все болеть.

- В контрольных матчах нашу команду ждут интересные соперники. Вообще, футболисты на сборах обращают внимание, против кого играют, или это не имеет большого значения?

- Это имеет значение, это интересно, и у нас действительно хорошие соперники на сборах. Но самой главной является наша цель - набрать кондиции, отработать тактику. Понимаем, что во время первой части сборов будет тяжеловато, ведь будем играть под большими нагрузками. А во второй части сборов будем уже готовиться к возобновлению чемпионата и подходить к матчам в более оптимальной форме.

- Весной ожидается возвращение болельщиков на трибуны. Не хватает этой эмоциональной составляющей во время матчей?

- Конечно, этого не хватает. Хочется играть с болельщиками. Но мы понимаем, какая ситуация - в стране идет война. Если позволят хоть какую-то маленькую часть трибун заполнить болельщиками, это будет очень приятно для футболистов, - поделился Пихаленок.