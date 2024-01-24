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Полесье и Карпаты отказались от подписания Кравца из-за финансовых запросов игрока

Премьер-лига
Обновлено

Защитник хотел получать 30 тысяч евро в месяц

Полесье и Карпаты отказались от подписания Кравца из-за финансовых запросов игрока

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Как известно, "Полесье" и "Карпаты" проявляли интерес к левому защитнику "Днепра-1" Василию Кравцу, который мог активировать опцию разрыва контракта с "Днепром-1" в одностороннем порядке.

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Впрочем, как сообщает Sport.ua, оба клуба отказались от подписания игрока. И "Полесье" и "Карпаты" не смогли, а скорее, не захотели, потянуть зарплату футболиста.

По данным источника, Кравец хотел зарабатывать в новом клубе более 30 тысяч евро в месяц.

В итоге, защитник остается на меньшей зарплате в "Днепре-1", с которым связан контрактом до 30 июня 2026 года.

Напомним, что 26-летний защитник в "Днепре-1" не имел постоянной практики и в текущем сезоне провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах (большей частью выходя на замену) без результативных действий.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
24.01.2024 в 23:16
Такі ось парадокси вітчизняного футболу у воєнний час. Легіонери їхати не хочуть в достатній кількості, тому всі українські гравці, які хоча би 2 рази з 3 влучають по м'ячу одразу задерли носа до неба
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Комментарии 3
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xo66it (Оболонський Рейх)
24.01.2024 в 23:16
Такі ось парадокси вітчизняного футболу у воєнний час. Легіонери їхати не хочуть в достатній кількості, тому всі українські гравці, які хоча би 2 рази з 3 влучають по м'ячу одразу задерли носа до неба
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vlotko (Броди)
24.01.2024 в 22:43
Оце запроси! Хто такий В. Кравець? Реал Луніну платив 25К.
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Romerik (YNWA)
24.01.2024 в 22:55
Лунін 155к приблизно заробляє, які 25к?)
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