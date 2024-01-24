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Полесье и Карпаты отказались от подписания Кравца из-за финансовых запросов игрока
Защитник хотел получать 30 тысяч евро в месяц
Фото: ФК Ворскла
Как известно, "Полесье" и "Карпаты" проявляли интерес к левому защитнику "
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Впрочем, как сообщает Sport.ua, оба клуба отказались от подписания игрока. И "Полесье" и "Карпаты" не смогли, а скорее, не захотели, потянуть зарплату футболиста.
По данным источника, Кравец хотел зарабатывать в новом клубе более 30 тысяч евро в месяц.
В итоге, защитник остается на меньшей зарплате в "Днепре-1", с которым связан контрактом до 30 июня 2026 года.
Напомним, что 26-летний защитник в "Днепре-1" не имел постоянной практики и в текущем сезоне провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах (большей частью выходя на замену) без результативных действий.
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