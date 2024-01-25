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Бразильский новичок снова в основе. Шахтер объявил состав на спарринг с Лехом
Матч – в 17:00
Михайло Лозовий, UA-Football
Сегодня, 25-го января, состоится контрольный матч "Шахтера" против польского "Леха". Игра начнется в 17:00.
Марино Пушич уже объявил стартовый состав. Отметим наличие в нем новичка Кевина, который недавно подписал долгосрочный контракт.
Основной состав "Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду.
Запасные: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Швед, Очеретько, Назарина, Цуканов, Сикан.
Добавим, что это будет второй спарринг "горняков" на этом сборе. В первом они победили "Пюник" со счетом 2:0.
Смотреть матч можно ЗДЕСЬ >>>
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