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Михайличенко в Полесье будет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц
Примерно столько же защитник зарабатывал в Шахтере и загребском Динамо
polissyafc.com
"Полесье" объявило
По информации Sport.ua, футболист в житомирском клубе будет зарабатывать около 30 тысяч долларов в месяц.
По информации истчоника, зарплата Михайличенко будет примерно такой же, как в "Шахтере" и загребском "Динамо".
Кроме того, житомирский клуб заплатит подъемные игроку в районе годовой зарплаты за подписание контракта в статусе свободного агента. Также будут прописаны бонусы за попадание в еврокубки.
Напомним, что контракт сторон рассчитан до 2026 года.
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