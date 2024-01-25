  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михайличенко в Полесье будет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайличенко в Полесье будет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц

Премьер-лига
Обновлено

Примерно столько же защитник зарабатывал в Шахтере и загребском Динамо

Михайличенко в Полесье будет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" объявило о подписании контракта с защитником Богданом Михайличенко.

По информации Sport.ua, футболист в житомирском клубе будет зарабатывать около 30 тысяч долларов в месяц.

По информации истчоника, зарплата Михайличенко будет примерно такой же, как в "Шахтере" и загребском "Динамо".

Кроме того, житомирский клуб заплатит подъемные игроку в районе годовой зарплаты за подписание контракта в статусе свободного агента. Также будут прописаны бонусы за попадание в еврокубки.

Напомним, что контракт сторон рассчитан до 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Шахтер одержал свою вторую победу на сборах. Цуканов снова забил
yellow-arrow
Контрольный матч. Черноморец продолжил неутешительную серию турецких поражений
yellow-arrow
12 млн евро плюс бонусы. Шахтер договорился о трансфере Марлона Гомеса из Васко да Гама
Полесье (Житомир) Богдан Михайличенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.01.2024 в 18:10
Куди там до грошового забезпечення бійців на передовій...
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.01.2024 в 18:10
Куди там до грошового забезпечення бійців на передовій...
Ответить
1
0
vadooo (Слатино)
25.01.2024 в 18:11
Кому війна, а кому мати рідна !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости