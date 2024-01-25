Михайличенко в Полесье будет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц

"Полесье" объявило о подписании контракта с защитником Богданом Михайличенко.

По информации Sport.ua, футболист в житомирском клубе будет зарабатывать около 30 тысяч долларов в месяц.

По информации истчоника, зарплата Михайличенко будет примерно такой же, как в "Шахтере" и загребском "Динамо".

Кроме того, житомирский клуб заплатит подъемные игроку в районе годовой зарплаты за подписание контракта в статусе свободного агента. Также будут прописаны бонусы за попадание в еврокубки.

Напомним, что контракт сторон рассчитан до 2026 года.