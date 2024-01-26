Бонусы вполне достижимы. Globo расписал, как Шахтер будет платить за Марлона Гомеса

"Шахтер" официально объявил о подписании 20-летнего центрального полузащитника "Васко да Гама" Марлона Гомеса.

Официальных данных по сумме перехода клубы не называют, однако СМИ уже раскрыли, что "горняки" заплатят за игрока 12+4 млн евро.

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Также авторитетное бразильское издание Globo расписало информацию по бонусам этого трансфера, которые, судя по всему, будут легко достижимы.

Так, по миллиону евро "Шахтер" будет обязан заплатить за выход в основную сетку Лиги чемпионов в сезонах-2024/25 и 2025/26.

Оставшиеся два миллиона евро будут зависеть уже непосредственно от игры "горняков" в ЛЧ - "Васко" получит еще по миллиону в случае, если "Шахтер" пробьётся в плей-офф турнира в каждом их этих сезонов.

Фиксированная выплата в 12 миллионов евро будет разделена на три части. Ее "Шахтер" переведет на счета "Васко да Гама" равноценными выплатами по 4 миллиона евро каждый.