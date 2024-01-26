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Шахтер объявил о подписании Марлона Гомеса

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Шахтер объявил о подписании Марлона Гомеса

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" официально объявил о подписании полузащитника Марлона Гомеса из "Васку да Гама".

20-летний футболист и клуб заключили соглашение, рассчитанное до конца 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что за этот трансфер "горняки" заплатят 12 млн евро плюс бонусы.

Марлон Гомес – воспитанник клуба "Васку да Гама", за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста. Имеет в активе выступления за сборные Бразилии от U16 до U23.

В составе сборной Бразилии U23 принимает участие в отборочном турнире на Олимпийские игры.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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