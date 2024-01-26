"Теряем много молодых талантов". Ротань поддерживает идею возвращения первенства U-21

Главный тренер " Александрии " и олимпийской сборной Украины U-23 Руслан Ротань высказался о возможном возобновлении чемпионата Украины U-21.

"Я считаю, что возвращение первенства U-21 является вполне верным решением.

Ребров совершенно правильно отметил, что мы очень много теряем молодых талантов, потому что в украинском футболе нет дополнительной ступени между U-19 и командой основы. Молодые футболисты просто не созревают ни физически, ни морально. Они просто не готовы играть во взрослый футбол.

Очень тяжело в таком возрасте – когда тебе 19, 20, 21 год – заявить о себе. Да, есть, безусловно, таланты, которые в достаточно юном возрасте неплохо себя зарекомендовали. Их замечают тренеры и сразу привлекают в первую команду. Но их не так уж много.

Большинство юношей – это так называемые поздние футболисты, то есть им нужно определенное время, чтобы раскрыть свой потенциал и заявить о себе немного позже. Поэтому инициатива о возвращении U-21 вполне правильна", - сказал Ротань.