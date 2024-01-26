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"Теряем много молодых талантов". Ротань поддерживает идею возвращения первенства U-21
Мнение главного тренера Александрии
Фото: пресслужби ФК "Олександрія"
Главный тренер "
"Я считаю, что возвращение первенства U-21 является вполне верным решением.
Ребров совершенно правильно отметил, что мы очень много теряем молодых талантов, потому что в украинском футболе нет дополнительной ступени между U-19 и командой основы. Молодые футболисты просто не созревают ни физически, ни морально. Они просто не готовы играть во взрослый футбол.
Очень тяжело в таком возрасте – когда тебе 19, 20, 21 год – заявить о себе. Да, есть, безусловно, таланты, которые в достаточно юном возрасте неплохо себя зарекомендовали. Их замечают тренеры и сразу привлекают в первую команду. Но их не так уж много.
Большинство юношей – это так называемые поздние футболисты, то есть им нужно определенное время, чтобы раскрыть свой потенциал и заявить о себе немного позже. Поэтому инициатива о возвращении U-21 вполне правильна", - сказал Ротань.
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