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"Теряем много молодых талантов". Ротань поддерживает идею возвращения первенства U-21

Премьер-лига
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Мнение главного тренера Александрии

"Теряем много молодых талантов". Ротань поддерживает идею возвращения первенства U-21

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

Новина українською

Главный тренер "Александрии" и олимпийской сборной Украины U-23 Руслан Ротань высказался о возможном возобновлении чемпионата Украины U-21.

"Я считаю, что возвращение первенства U-21 является вполне верным решением.

Ребров совершенно правильно отметил, что мы очень много теряем молодых талантов, потому что в украинском футболе нет дополнительной ступени между U-19 и командой основы. Молодые футболисты просто не созревают ни физически, ни морально. Они просто не готовы играть во взрослый футбол.

Очень тяжело в таком возрасте – когда тебе 19, 20, 21 год – заявить о себе. Да, есть, безусловно, таланты, которые в достаточно юном возрасте неплохо себя зарекомендовали. Их замечают тренеры и сразу привлекают в первую команду. Но их не так уж много.

Большинство юношей – это так называемые поздние футболисты, то есть им нужно определенное время, чтобы раскрыть свой потенциал и заявить о себе немного позже. Поэтому инициатива о возвращении U-21 вполне правильна", - сказал Ротань.

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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