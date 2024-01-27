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"Я очень счастлив, что перешел в Полесье": Михайличенко о тяжелом времени в хорватском Динамо

Премьер-лига

Новичок Полесье о возвращении в УПЛ

"Я очень счастлив, что перешел в Полесье": Михайличенко о тяжелом времени в хорватском Динамо

УАФ/Павло Кубанов

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Левый защитник Богдан Михайличенко для пресс-службы "Полесье" рассказал о работе в "Динамо Загреб" и о переходе в "Полесье".

"Это очень сильная команда ("Динамо Загреб"), очень сильные игроки, и меня очень хорошо приняла команда. Мы играли квалификацию Лиги Чемпионов, поэтому для меня это большой урок. Сначала все было хорошо. Когда я только перешел, я играл все игры. Когда сменился тренер, тогда началось очень тяжелое время, и меня отстранили от команды, и я тренировался один или с молодежной командой.

Когда я впервые услышал, что мной интересуется "Полесье" я очень обрадовался тогда, потому что у меня было такое время тогда, что я один выходил и бегал, и я ждал, когда кто-то ко мне позвонит и скажет, что есть какие-то варианты. Поэтому я очень обрадовался этому варианту и не мог дождаться, когда приеду в команду.

Я очень счастлив, что перешел в "Полесье", Это очень сильная команда, очень амбициозная команда, которая ставит перед собой высокие цели. И поэтому я очень счастлив прийти в эту команду".

Напомним, Богдан Михайличенко второй зимний новичок "Полесья". Контракт рассчитан до 2026 года. До "Полесья" Михайличенко успел сыграть В "Динамо Киеве", луганской "Заре", бельгийском "Андерлехте" и в "Динамо Загребе".

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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