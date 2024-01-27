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Конопля заинтересовал турецкий клуб
Игрок "Шахтера" может сменить команду
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Футболист "Шахтера" и национальной сборной Украины Ефим Конопля заинтересовал турецкий "Трабзонспор". Об этом сообщает Sports Digitale.
Клуб из одноименного города Трабзон начал делать первые шаги по трансферу 24-летнего футболиста.
Отметим, что зимнее трансферное окно в Турции открыто до 9 февраля. В Украине – до 12 марта.
В этом сезоне Конопля провел 14 матчей во всех турнирах за "Шахтер". В том числе трижды сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов.
Контракт Ефима с "горняками" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.
Добавим, что "Трабзонспор" сейчас находится на третьем месте чемпионата Турции, уступая лидерам "Галатасараю" и "Фенербахче" 20 очков.
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