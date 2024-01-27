Конопля заинтересовал турецкий клуб

Футболист "Шахтера" и национальной сборной Украины Ефим Конопля заинтересовал турецкий "Трабзонспор". Об этом сообщает Sports Digitale.

Клуб из одноименного города Трабзон начал делать первые шаги по трансферу 24-летнего футболиста.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Турции открыто до 9 февраля. В Украине – до 12 марта.

В этом сезоне Конопля провел 14 матчей во всех турнирах за "Шахтер". В том числе трижды сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов.

Контракт Ефима с "горняками" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.

Добавим, что "Трабзонспор" сейчас находится на третьем месте чемпионата Турции, уступая лидерам "Галатасараю" и "Фенербахче" 20 очков.