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Конопля заинтересовал турецкий клуб

Премьер-лига
Обновлено

Игрок "Шахтера" может сменить команду

Конопля заинтересовал турецкий клуб

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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Футболист "Шахтера" и национальной сборной Украины Ефим Конопля заинтересовал турецкий "Трабзонспор". Об этом сообщает Sports Digitale.

Клуб из одноименного города Трабзон начал делать первые шаги по трансферу 24-летнего футболиста.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Турции открыто до 9 февраля. В Украине – до 12 марта.

В этом сезоне Конопля провел 14 матчей во всех турнирах за "Шахтер". В том числе трижды сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов.

Контракт Ефима с "горняками" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.

Добавим, что "Трабзонспор" сейчас находится на третьем месте чемпионата Турции, уступая лидерам "Галатасараю" и "Фенербахче" 20 очков.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
Sports Digitale
Опубликовал: Максим Кучер
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