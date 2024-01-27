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Контрольные поединки. Минай - Рух-2 6:0. Разгромили молодежь
Матч прошел в одни ворота
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Рух-2" провел свой первый поединок в рамках подготовки ко второй части сезона. Молодежь из Второй лиги уступила "Минаю" со счетом 6:0. Напомним, что свой первый поединок "Минай" проиграл первой команде "Руха".
Закарпатский клуб открыл счет на 21-й минуте. В течение первой половины игры они забили еще один. Во втором тайме они продолжили забивать, оформив еще 4 мяча.
Товарищеский матч
27 января 2024 года. Ужгород
"Минай" - "Рух-2" (Львов) 6:0 (2:0)
Голы: Устименко, 21, Кораблин, 34, 72, Тищук, 49, Ременяк, 59, Булеза, 62
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