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Контрольные поединки. Минай - Рух-2 6:0. Разгромили молодежь

Премьер-лига
Обновлено

Матч прошел в одни ворота

Контрольные поединки. Минай - Рух-2 6:0. Разгромили молодежь

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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"Рух-2" провел свой первый поединок в рамках подготовки ко второй части сезона. Молодежь из Второй лиги уступила "Минаю" со счетом 6:0. Напомним, что свой первый поединок "Минай" проиграл первой команде "Руха".

Закарпатский клуб открыл счет на 21-й минуте. В течение первой половины игры они забили еще один. Во втором тайме они продолжили забивать, оформив еще 4 мяча.

Товарищеский матч

27 января 2024 года. Ужгород

"Минай" - "Рух-2" (Львов) 6:0 (2:0)

Голы: Устименко, 21, Кораблин, 34, 72, Тищук, 49, Ременяк, 59, Булеза, 62

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ФК Минай Рух-2 (Львов)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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