Контрольные поединки. Минай - Рух-2 6:0. Разгромили молодежь

"Рух-2" провел свой первый поединок в рамках подготовки ко второй части сезона. Молодежь из Второй лиги уступила "Минаю" со счетом 6:0. Напомним, что свой первый поединок "Минай" проиграл первой команде "Руха".

Закарпатский клуб открыл счет на 21-й минуте. В течение первой половины игры они забили еще один. Во втором тайме они продолжили забивать, оформив еще 4 мяча.

Товарищеский матч

27 января 2024 года. Ужгород

"Минай" - "Рух-2" (Львов) 6:0 (2:0)

Голы: Устименко, 21, Кораблин, 34, 72, Тищук, 49, Ременяк, 59, Булеза, 62