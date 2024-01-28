Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Конкуренция делает всех сильнее": Срна о перспективах украинского футбола
Видит потенциал
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна оценил перспективы украинского футбола:
"Смотрите, даже в нынешней ситуации, когда идет война, "Шахтер" покупает серьезных футболистов. "Полесье" усиливается, "Кривбасс" усиливается, "Рух" тоже, "Металлист 1925", "Динамо" (Киев) – это конкуренция, которая нас поднимет и сделает всех сильнее. Конкуренция дает качество. Сегодня я также хочу поздравить Андрея Шевченко - легенду украинского футбола, нашего друга, ставшего президентом УАФ. И я убежден, что он и его команда также принесут очень большую пользу развитию украинского футбола, развитию детского футбола и футбольной инфраструктуре. В такой ситуации мы должны быть вместе и делать все для побед Украины везде".
Напомним, "Шахтер" занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко. Сегодня "Шахтер" проведет товарищеский матч со словенским "Марибором", матч начнется в 16:30.
Популярное сейчас
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- Хави: Летом я покину Барселону
- "Позор!" Хави обратился к зрителям в камеру после решения VAR
- Гармаш сегодня станет игроком клуба УПЛ - СМИ
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО