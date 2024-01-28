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"Конкуренция делает всех сильнее": Срна о перспективах украинского футбола

Премьер-лига
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Видит потенциал

"Конкуренция делает всех сильнее": Срна о перспективах украинского футбола

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна оценил перспективы украинского футбола:

"Смотрите, даже в нынешней ситуации, когда идет война, "Шахтер" покупает серьезных футболистов. "Полесье" усиливается, "Кривбасс" усиливается, "Рух" тоже, "Металлист 1925", "Динамо" (Киев) – это конкуренция, которая нас поднимет и сделает всех сильнее. Конкуренция дает качество. Сегодня я также хочу поздравить Андрея Шевченко - легенду украинского футбола, нашего друга, ставшего президентом УАФ. И я убежден, что он и его команда также принесут очень большую пользу развитию украинского футбола, развитию детского футбола и футбольной инфраструктуре. В такой ситуации мы должны быть вместе и делать все для побед Украины везде".

Напомним, "Шахтер" занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко. Сегодня "Шахтер" проведет товарищеский матч со словенским "Марибором", матч начнется в 16:30.

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Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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