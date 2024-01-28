"Конкуренция делает всех сильнее": Срна о перспективах украинского футбола

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна оценил перспективы украинского футбола:

"Смотрите, даже в нынешней ситуации, когда идет война, "Шахтер" покупает серьезных футболистов. "Полесье" усиливается, "Кривбасс" усиливается, "Рух" тоже, "Металлист 1925", "Динамо" (Киев) – это конкуренция, которая нас поднимет и сделает всех сильнее. Конкуренция дает качество. Сегодня я также хочу поздравить Андрея Шевченко - легенду украинского футбола, нашего друга, ставшего президентом УАФ. И я убежден, что он и его команда также принесут очень большую пользу развитию украинского футбола, развитию детского футбола и футбольной инфраструктуре. В такой ситуации мы должны быть вместе и делать все для побед Украины везде".