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ЛНЗ анонсировал очередной трансфер

Премьер-лига

Черкасский клуб продолжает трансферную работу

ЛНЗ анонсировал очередной трансфер

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Черкасский ЛНЗ в своих соцсетях анонсировал очередное подписание. Клуб сделал это в популярной в последнее время форме ребуса. Ранее черкасцы так анонсировали подписание камерунца Молло Бессала и израильтянина Арад Бара.

Отметим, что ранее журналисты сообщали о том, что ЛНЗ договорился с косовской "Дритой" о трансфере двух футболистов – Гайдина Салигу и Мугаррема Яшари. Источники отмечали, что за двух косоваров ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро + 15 процентов от следующей продажи.

ЛНЗ первую часть сезона в УПЛ завершил на десятом месте турнирной таблицы.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Игорь Семйон
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