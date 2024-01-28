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ЛНЗ анонсировал очередной трансфер
Черкасский клуб продолжает трансферную работу
Фото: ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ в своих соцсетях анонсировал очередное подписание. Клуб сделал это в популярной в последнее время форме ребуса. Ранее черкасцы так анонсировали подписание камерунца Молло Бессала и израильтянина Арад Бара.
Отметим, что ранее журналисты сообщали о том, что ЛНЗ договорился с косовской "Дритой" о трансфере двух футболистов – Гайдина Салигу и Мугаррема Яшари. Источники отмечали, что за двух косоваров ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро + 15 процентов от следующей продажи.
ЛНЗ первую часть сезона в УПЛ завершил на десятом месте турнирной таблицы.
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