  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 второй раз подряд проиграл на сборах в Испании
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 второй раз подряд проиграл на сборах в Испании

Премьер-лига

На этот раз польскому клубу

Металлист 1925 второй раз подряд проиграл на сборах в Испании

dynamo.kiev.ua

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках товарищеского межсезонного матча "Металлист 1925" встречался с "Пястом Гливице". Харьковчане потерпели поражение со счетом 0:2.

Матч состоял из четырех таймов по 30 минут. На 21 минуте забил украинец Сергей Крикун, всю свою карьеру выступающий в польских командах. На 106 минуте (16 четвертого тайма) отличился голом Том Хейтли.

Это второе подряд поражение Скрипника во главе "Металлиста 1925". Недавно его команда также проиграла австрийскому "Вольфсбергу".

Следующий матч харьковчане проведут 3 февраля.

"Металлист 1925" - "Пяст Гливице" 0:2

Голы: Крикун 21, Хейтли 106

"Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков, Безуглый, Червак, Фарина, Габелок(к), Ари Моура, игрок на просмотре, Юрченко, Борячук, Овусу.

Запас: Мозиль, Проценко, Потимков, Капинус, Ткачук, Курило, Вачиберадзе, Русин, Бычек, Дмитренко, Обинайя, Панченко, Юсов, Чирук, Сидоров.

По теме
yellow-arrow
Зимние игры, веселые и дружеские. Текстовый онлайн матча Шахтер - Марибор
yellow-arrow
С Кевином и Педриньо. Шахтер объявил состав на матч с Марибором
yellow-arrow
Ванивский: На матч с Домжале вышел очень молодой состав, поэтому результат 2:3
Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости