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Металлист 1925 второй раз подряд проиграл на сборах в Испании
На этот раз польскому клубу
dynamo.kiev.ua
В рамках товарищеского межсезонного матча "Металлист 1925" встречался с "Пястом Гливице". Харьковчане потерпели поражение со счетом 0:2.
Матч состоял из четырех таймов по 30 минут. На 21 минуте забил украинец Сергей Крикун, всю свою карьеру выступающий в польских командах. На 106 минуте (16 четвертого тайма) отличился голом Том Хейтли.
Это второе подряд поражение Скрипника во главе "Металлиста 1925". Недавно его команда также проиграла австрийскому "Вольфсбергу".
Следующий матч харьковчане проведут 3 февраля.
"Металлист 1925" - "Пяст Гливице" 0:2
Голы: Крикун 21, Хейтли 106
"Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков, Безуглый, Червак, Фарина, Габелок(к), Ари Моура, игрок на просмотре, Юрченко, Борячук, Овусу.
Запас: Мозиль, Проценко, Потимков, Капинус, Ткачук, Курило, Вачиберадзе, Русин, Бычек, Дмитренко, Обинайя, Панченко, Юсов, Чирук, Сидоров.
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