Черноморец прервал неутешительную серию турецкого сбора

В программе тренировочного сбора, который одесский "Черноморец" с 4 января проводит в Турции, все идет по плану. Рабочий график, в который входят контрольные матчи с соперниками из разных стран, ни разу не претерпел существенных изменений. Поэтому и сегодня все произошло так, как было намечено еще перед отъездом на турецкое Средиземноморье – одесситы проводили спарринг с середняком чемпионата Северной Македонии, клубом "Брера" из Струмицы. Интересно, что двумя днями ранее с этим соперником встречался другой представитель УПЛ - ровенский "Верес", победивший балканцев 3:2.

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Утром в день игры команда поздравила своего одноклубника, нигерийского нападающего Самсона Иеде, с Днем рождения – сегодня ему исполнилось 26 лет. Дебютировав в составе "Черноморца" в осенней части сезона, этот легионер проявил себя с лучшей стороны.

В сегодняшней же игре в футболке одесского клуба появился очередной иностранец, о котором UA-Футбол уже сообщал – босниец Владимир Арсич из датского "Вайле". На основании этого спарринга тренерский штаб "Черноморца" будет принимать решение о дальнейшей судьбе балканца.

Счет в игре открыли футболисты "Бреры", однако Александру Васильеву еще до перерыва удалось его сравнять. Первый тайм так и завершился вничью, 1:1, а во втором Роман Григорчук и К* осуществили серию замен, которые, как оказалось, позволили развить успех. Сначала тот же Васильев, а впоследствии и Артем Присяжнюк поразили ворота северомакедонской команды, доведя дело до победного результата – 3:1. Таким образом, "моряки" сумели прервать нелестную серию из четырех проигранных матчей на турецком сборе.

Завтра "Черноморец" планирует сыграть еще с одним представителем Северной Македонии - командой "Струга".