Максимов: В мое время на сборах приходилось бороться за место на батарее, чтобы форма к тренировке успела подсохнуть

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов рассказал, как проходят сборы в Турции.

- Первая неделя обычно мало кому из футболистов нравится из-за необходимости много работать над силой и выносливостью ...

- Действительно, в эти дни всегда есть крепатура у футболистов, накапливается усталость. Но со временем все привыкают, втягиваются, и идет обычная работа.

- Когда вы сами были футболистом, тоже не любили эти тяжелые первые дни сборов?

- Всегда было тяжело. Но отмечу, что у нас в то время условия были совсем не такие, как сейчас. Немного хуже было (улыбается). И в грязи играли, и вещи негде было высушить. Приходилось бороться за место на батарее, чтобы форма ко второй тренировке успела подсохнуть.

- Видно, что футболисты в отпуске не бездельничали, а начали тренировки уже готовыми к нагрузкам?

- Да, здесь надо отдать должное ребятам. Заметно, что они профессионалы, следят за собой и выполняли необходимую работу во время отпуска.

- Понятно, что результат контрольных матчей на сборах не является важным, но болельщики все равно не могут не обращать внимание на игры. Лично вы довольны первым спаррингом?

- Да, неплохо выглядели, и молодежь могу отметить. Было заметно, что ноги налились - все-таки на песке работаем. Состоялась первая игра, и на результат мы не смотрим. Сейчас вопрос получения его любой ценой не идет. Важнее посмотреть футболистов, каково их состояние, как они мыслят на поле, какое желание проявляют. У нас добавились молодые футболисты - следим за ними. Также меняли схему: сначала играли в четыре защитника, потом попробовали сыграть в три. Сыграем, смотрим, выбираем, что будет лучше для команды, - отметил Максимов.