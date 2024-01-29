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Максимов: В мое время на сборах приходилось бороться за место на батарее, чтобы форма к тренировке успела подсохнуть
Наставник "Днепра-1" рассказал о сборах в Турции
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов рассказал, как проходят сборы в Турции.
- Первая неделя обычно мало кому из футболистов нравится из-за необходимости много работать над силой и выносливостью ...
- Действительно, в эти дни всегда есть крепатура у футболистов, накапливается усталость. Но со временем все привыкают, втягиваются, и идет обычная работа.
- Когда вы сами были футболистом, тоже не любили эти тяжелые первые дни сборов?
- Всегда было тяжело. Но отмечу, что у нас в то время условия были совсем не такие, как сейчас. Немного хуже было (улыбается). И в грязи играли, и вещи негде было высушить. Приходилось бороться за место на батарее, чтобы форма ко второй тренировке успела подсохнуть.
- Видно, что футболисты в отпуске не бездельничали, а начали тренировки уже готовыми к нагрузкам?
- Да, здесь надо отдать должное ребятам. Заметно, что они профессионалы, следят за собой и выполняли необходимую работу во время отпуска.
- Понятно, что результат контрольных матчей на сборах не является важным, но болельщики все равно не могут не обращать внимание на игры. Лично вы довольны первым спаррингом?
- Да, неплохо выглядели, и молодежь могу отметить. Было заметно, что ноги налились - все-таки на песке работаем. Состоялась первая игра, и на результат мы не смотрим. Сейчас вопрос получения его любой ценой не идет. Важнее посмотреть футболистов, каково их состояние, как они мыслят на поле, какое желание проявляют. У нас добавились молодые футболисты - следим за ними. Также меняли схему: сначала играли в четыре защитника, потом попробовали сыграть в три. Сыграем, смотрим, выбираем, что будет лучше для команды, - отметил Максимов.
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