Максимов: Самое главное, чтобы не было серьезных травм

Главный тренер "Днепр-1" Юрий Максимов рассказал о сборах, тренировках та контрольных матчах.

Юрий Вильевич, как для команды прошла первая неделя сборов?

На сборах всегда тяжело. Футболисты втягиваются в работу. Самое главное, чтобы не было серьезных травм. Время от времени, как всегда на сборах, у кого-то есть незначительные повреждения, кто-то испытывает временный дискомфорт. В таких случаях даем паузу игроку, кто-то занимается индивидуально. Одним словом, продолжается привычный для этого времени процесс.

У нас очень хорошие условия для работы, за что могу только поблагодарить руководство клуба и организаторов сборов. Особенно важно то, что в нашем эксклюзивном распоряжении поле хорошего качества на стадионе. Кроме нас, на нем никто не работает, и этот фактор позволит сохранить хорошее состояние газона как можно дольше.

Видно, что футболисты в отпуске не бездельничали, а начали тренировки уже готовыми к нагрузкам?

Да, здесь надо отдать должное ребятам. Заметно, что они профессионалы, следят за собой и выполняли необходимую работу во время отпуска.

Много говорят о работе "Днепра-1" на песке. В чем преимущество тренировок на таком покрытии?

При работе на песке по-другому начинают работать мышцы, связки. Появляется сила в ногах. И потом, после перехода на поле, это дает свои плоды.

Далее на сборе постепенно будет смещаться акцент на игровых упражнениях и контрольных матчах?

Да, до этого мы ежедневно проводили одну из тренировок на песке, а дальше будем набирать форму в основном через игры.

Напомним, "Днепр-1" находится на сборах в Турции. Первую игру "Днепр-1" сыграл против австрийского "Штурма" и проиграл со счетом 1:2. Следующий спарринг команда Юрия Максимова проведет 30 января против болгарского "Черно Море".