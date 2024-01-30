Вернидуб: Уровень чемпионата, может, и упал, но он на 100% стал интереснее

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб высказался относительно нынешнего уровня чемпионата Украины.

"В условиях войны очень тяжело приглашать качественных иностранцев, многие хорошие игроки просто боятся ехать в Украину. Но, все равно, некоторые неплохие легионеры приезжают, вернулось много украинцев. Тот же "Шахтер" вернул своих воспитанников: Чигринского, Ракицкого, которые поднимают уровень УПЛ.

Уровень чемпионата, может, и упал по сравнению с 2012 годом, но он на 100% стал интереснее. Сегодня есть 6-7 команд, которые могут бороться за высшие награды. Раньше такого не было. Все знали, что первое место займут "Шахтер" или "Динамо", а за третье будут бороться "Днепр" и "Металлист".

А сегодня команды, которые только недавно вошли в УПЛ, – "Кривбасс", "Полесье", "Рух", – борются за награды. Тот же "Черноморец" не стоит списывать со счетов. Если бы у Григорчука был немного лучше состав, то он мог бы побороться за самые высокие места, хотя одесский клуб борьбу еще не закончил", - сказал Вернидуб.