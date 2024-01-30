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Четыре гола на двоих. Днепр-1 сыграл вничью с Черно море
Команда Максимова пока без побед в Турции
scdnipro1.com.ua
"СК Днепр-1" сыграл второй матч на сборе в Турции. Команда Юрия Максимова встречалась с лидером болгарского первенства "Черно море".
Матч получился содержательным и зрелищным. Особенно это касается забитых голов. "Днепр-1" забил первым после того как Пасич отдал разрезной пас, а Витиньо дезориентировал болгарского кипера своим ударом.
Но еще до перерыва Кинарейкину пришлось вынуть мяч из своих ворот. Более того, не остался без пропущенных голов и Евгений Волынец – "Черно море" удалась классная атака через центр.
Однако болгары недолго были впереди. "Днепр-1" заработал штрафной, и Сарапий сравнял счет прямым ударом – 2:2.
Следующий спарринг "Днепр-1" сыграет второго февраля с "Ракувом".
Товарищеский матч. Анталия. Стадион "Titanic Mardan"
СК "Днепр" – "Черно море" (Варна, Болгария) 2:2
Голы: Витиньо 18, Сарапий 54 – Панайотов 30, Иса 52
"Днепр-1": Кинарейкин (Волынец,46), Кравец (Сваток,46), Горин (Адамюк, 33), Авраменко (Сарапий,46), Пасич (Мирошниченко,46), Витиньо, (Рубчинский,42), Баденко (Бабенко,46), Мельниченко (Пихаленок, 46), Гаджиев (Гуцуляк,46), Маркос Андре (Танчик,46), Кивинда (Филиппов,46)
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