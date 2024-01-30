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Основа Руха в спарринге раскатала ничью с австрийцами
Львовяне сыграли два спарринга за день
Рух
30 января львовский "Рух" на зимних сборах в Словении провел два спарринга.
В утреннем матче условные "дублеры" львовян
В первом тайме на поле была довольно равная игра с небольшим преимуществом "Руха" и с парой-тройкой хороших нереализованных моментов львовянами.
После перерыва получше выглядели уже австрийцы, но свои моменты "Штурм" также не реализовал.
Как итог – нулевая ничья. Атака сегодня проиграла обороне.
Свой следующий спарринг "Рух" сыграет 3 февраля с австрийским "Хартбергом".
"Рух" (Львов, Украина) - "Штурм" (Грац, Австрия) 0:0
"Рух": Ледвий, Роман, Холод, Дидик, Лях, Сапуга (Таллес, 5), Притула, Пастух, Рунич, Квасница (Плюман, 59), Климчук
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