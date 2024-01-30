Рух разгромно уступил словенскому Браво в товарищеском матче

"Рух" провёл третий спарринг на зимних сборах. Соперником львовян стал словенский "Браво". На матч с командой из Любляны Виталий Пономарев выпустил очень молодой состав – средний возраст стартовой одиннадцати "желто-черных" составлял 19,1 год.

Матч начался в неспешном темпе и первый действительно опасный момент возник только в середине тайма. На 37-й минуте игроки "Браво" с фолом отобрали мяч у львовян, развили атаку и Поплатник замкнул прострел с фланга, открыв счет в матче. "Руховцы" имели несколько моментов после стандартов, но не реализовали их.

Второй тайм начался с быстрого гола на 48-й минуте. "Желто-черные" ответили моментом Денисова, который бил головой после подачи в исполнении Кители - голкипер поймал мяч в дальнем углу ворот. Впрочем, словенцы забили третий гол: быстрый выход из обороны в атаку завершил забитым мячом Селан. После этого Денисов имел еще одну возможность отличиться – его удар снова парировал голкипер команды из Любляны. В конце поединка "Браво" заработал пенальти, но Ванивский отразил удар Тучича с одиннадцатиметрового.

В итоге молодежь "Руха" уступила со счетом 0:3. Далее "желто-черные" сыграют сегодня, 30 января, еще один спарринг – с австрийским "Штурмом".

30 января 2024г. Чатеж, Словения

Зимние НТС. Контрольный матч №3.

"Рух" (Львов, Украина) – "Браво" (Любляна, Словения) 0:3 (0:1)

Голы: Поплатник, 37, Иванчек, 48, Селан, 65

Нереализованный пенальти: Тучич, 85 (сейв голкипера)

"Рух": Герета (Вановский, 46), Кителла, Матвеев, Баршак, Теслюк, Подгурский, Столярчук (Карабин, 61), А. Федор (Столярчук, 89), Квас (Непейпиев, 61), Непейпиев (Касарда, 46) , Карабин (Денисов, 46)