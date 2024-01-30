Рух разгромно уступил словенскому Браво в товарищеском матче
Неудачный результат львовян в первом сегодняшнем спарринге
ruhlviv
"Рух" провёл третий спарринг на зимних сборах. Соперником львовян стал словенский "Браво". На матч с командой из Любляны Виталий Пономарев выпустил очень молодой состав – средний возраст стартовой одиннадцати "желто-черных" составлял 19,1 год.
Матч начался в неспешном темпе и первый действительно опасный момент возник только в середине тайма. На 37-й минуте игроки "Браво" с фолом отобрали мяч у львовян, развили атаку и Поплатник замкнул прострел с фланга, открыв счет в матче. "Руховцы" имели несколько моментов после стандартов, но не реализовали их.
Второй тайм начался с быстрого гола на 48-й минуте. "Желто-черные" ответили моментом Денисова, который бил головой после подачи в исполнении Кители - голкипер поймал мяч в дальнем углу ворот. Впрочем, словенцы забили третий гол: быстрый выход из обороны в атаку завершил забитым мячом Селан. После этого Денисов имел еще одну возможность отличиться – его удар снова парировал голкипер команды из Любляны. В конце поединка "Браво" заработал пенальти, но Ванивский отразил удар Тучича с одиннадцатиметрового.
В итоге молодежь "Руха" уступила со счетом 0:3. Далее "желто-черные" сыграют сегодня, 30 января, еще один спарринг – с австрийским "Штурмом".
30 января 2024г. Чатеж, Словения
Зимние НТС. Контрольный матч №3.
"Рух" (Львов, Украина) – "Браво" (Любляна, Словения) 0:3 (0:1)
Голы: Поплатник, 37, Иванчек, 48, Селан, 65
Нереализованный пенальти: Тучич, 85 (сейв голкипера)
"Рух": Герета (Вановский, 46), Кителла, Матвеев, Баршак, Теслюк, Подгурский, Столярчук (Карабин, 61), А. Федор (Столярчук, 89), Квас (Непейпиев, 61), Непейпиев (Касарда, 46) , Карабин (Денисов, 46)
Популярное сейчас
- Украинский боксер впервые в карьере получил право биться за чемпионский титул WBO в легком весе
- В ответ на слухи. Залужный опубликовал фото с рабочего места с главой Генштаба
- Поражение Динамо, феерия Русина, не сухой матч Трубина, возвращение Гармаша. Главные новости за 29-е января
- "Намного меньше 100 тысяч" Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери Украины
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО