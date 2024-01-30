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Денисов - о Полесье: Эффективность – это доход - от еврокубков, а желательно от ЛЧ, и от трансферов

Премьер-лига
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Директор Полесья рассказал о стратегии клуба

Денисов - о Полесье: Эффективность – это доход - от еврокубков, а желательно от ЛЧ, и от трансферов

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Директор "Полесья" по медиа, маркетинга и спонсорства Александр Денисов рассказал о стратегии клуба на ближайшее время.

"Сейчас период инвестиций. Через несколько лет или сезонов мы увидим эффективность. Эффективность – это доход: от еврокубков, а желательно от Лиги чемпионов, и от будущих трансферных продаж. Да, можно заработать на других направлениях, но это основные направления, которые дают львиную долю дохода, которые позволяют президенту чувствовать, что он делает правильно.

Это вопрос 2-3 сезонов, но не больше, потому что Геннадий Буткевич не работает так в долгую. "Давай работай тренер, давай работай клуб, лет за 7 увидим" – нет. Он – человек, который любит быстро добиваться результата. Понятно, что футбол – это не только история о деньгах, но и правильном менеджменте, правильном управлении всеми процессами.

За эти полгода, как он вошел в УПЛ, мы видим, что "Полесье" скорее опережает ожидания", – сказал Денисов.

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Александр Денисов Полесье (Житомир)
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Источник:
XSPORT
Опубликовал: Михаил Черныш
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