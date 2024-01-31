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Гол израильского новичка не помог. ЛНЗ - Словацко 1:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

Вашему вниманию видеообзор спарринга

Гол израильского новичка не помог. ЛНЗ - Словацко 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК ЛНЗ

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30 января ЛНЗ провел контрольный матч против чешского клуба "Словацко". Игра завершилась поражением подопечных Олега Дулуба со счетом 1:2. Дебютным голом за украинскую команду отметился израильский новичок Арад Бар.

Следующий товарищесксий поединок ЛНЗ сыграет 1 февраля против "Заглембе" Люблин.

ЛНЗ – "Словацко" Чехия 1:2
Голы: Бар 13 – 21, 41.
ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Каплиенко (Норенков 70), Ковалев (Насонов 46), Муравский, Рыбалка (Тищенко 83), Наумец, Бойко, Бар, Пасич (Шестаков 55), Бессала.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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