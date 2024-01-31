Пономарев: Серьезная травма Сапуги - худший эпизод матча со Штурмом

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал спарринги с "Браво" (0:3) и "Штурмом" (0:0), оценил действия молодежи "желто-черных" и поддержал капитана команды Марко Сапугу, который выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

"Мы взяли на сборы много молодежи: игроков из команд U-19 и U-17 - воспитанников нашей Академии. Они получают максимальную игровую практику, играя по 90 минут в поединках, мы сознательно даем им это время. "Браво" это команда, которая борется за выход в еврокубки в чемпионате Словении и лишь на очко отстает от третьего места. Интересно было проверить ребят именно на фоне взрослой команды, ведь они только начинают играть на таком высоком уровне. Конечно, хотелось бы, чтобы они лучше придерживались установок тренерского штаба, впрочем, это опыт для них и процесс обучения. Поэтому мы спокойно к этому относимся, ведь это важный этап их развития. Эту игру команда будет разбирать, потому что важно не повторять эти грубые ошибки, надо их исправлять. Однако без поражений не бывает побед: не будет так, что ребята сразу же будут побеждать команды, претендующие на еврокубки. Игроки должны пройти через поражения и неудачи - это часть процесса.

"Штурм" - серьезная команда, которая будет играть в 1/16 финала Лиги Конференций. Это вице-чемпион Австрии, а местная Бундеслига имеет много хороших клубов: "Ред Булл" из Зальцбурга, "Рапид", "Аустрия". "Штурм" играет на высоком уровне и это заметно по действиям их игроков на поле. У них качественные футболисты, выступающие за свои национальные сборные, поэтому было интересно проверить свои силы на фоне этой команды. Тем более "Штурм" закончил свои зимние сборы и уже 3 февраля будет играть в Кубке Австрии с "Аустрией".

Наши игроки сейчас под нагрузкой двух тренировок в день. Кроме результата и качества игры мне важно было, чтобы ребята на фоне этой усталости могли качественно себя проявить, поэтому я очень доволен этим матчем. У нас на поле была настоящая команда, ни один игрок не выпал из игры, мы имели достаточно голевых моментов, чтобы победить, но подвела реализация. Тогда как "Штурм" не имел много возможностей, чтобы забить и это радует.