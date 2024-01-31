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Хавбек Днепра-1 выбыл на некоторое время из-за травмы
Витиньо прошел медицинское обследование
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Полузащитник "Днепра-1" Витиньо выбыл на некоторое время из-за повреждения.
Сегодня, 31 января, 24-летний игрок прошел медицинское обследование, которое диагностировало травму мышцы бедра. Ожидается, что Витиньо не будет играть один месяц.
Футболист получил травму во время контрольного матча "Днепра-1" с болгарским "Черно море".
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