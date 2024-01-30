Содержательно и зрелищно. Днепр-1 – Черно море 2:2. Видео голов и обзор матча
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" сыграл второй матч на сборе в Турции. Команда Юрия Максимова встречалась с лидером болгарского первенства "Черно море".
Матч получился содержательным и зрелищным и закончился вничью 2:2.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Витиньо 18, Сарапий 54 – Панайотов 30, Иса 52
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