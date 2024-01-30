  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Содержательно и зрелищно. Днепр-1 – Черно море 2:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Содержательно и зрелищно. Днепр-1 – Черно море 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
Содержательно и зрелищно. Днепр-1 – Черно море 2:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" сыграл второй матч на сборе в Турции. Команда Юрия Максимова встречалась с лидером болгарского первенства "Черно море".

Матч получился содержательным и зрелищным и закончился вничью 2:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" – "Черно море" (Варна, Болгария) 2:2

Голы: Витиньо 18, Сарапий 54 – Панайотов 30, Иса 52

По теме
yellow-arrow
Первая победа на сборах. Динамо - Пахтакор 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Очередное поражение на сборах. Динамо - Легия 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Александрия - Дукаджини. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости