Царенко: Провели уже три спарринга и, думаю, движемся в правильном направлении

Полузащитник "Динамо" Антон Царенко поделился впечатлениями от спарринга с "Пахтакором" (5:1), а также рассказал о ходе тренировочного сбора в Турции в целом.

- Более чем неделя турецких сборов позади. Как чувствуешь себя?

- Мы начали работу в Киеве, у нас был недельный цикл, набирали физические кондиции, больше бегали. Здесь же приехали, и начали больше работать с мячами, тактически, чтобы набирать игровые кондиции. Провели уже три спарринга и, думаю, движемся в правильном направлении.

- В спарринге с "Пахтакором" наконец была одержана победа. Это важно было с психологической точки зрения, или на сборах вообще не обращаете внимание на результаты?

- "Динамо" на каждую игру ставит перед собой задачу победить, но сборы как раз направлены на то, чтобы получить игровую практику и набрать кондиции перед началом сезона.

- Вчера ты отметился забитым мячом...

- С началом второго тайма мы сразу взяли инициативу в свои руки, провели очень хорошую атаку - и удалось забить. Эти комбинации мы отрабатываем на тренировках. На этот раз удалось забить мне, но здесь заслуга всей команды.

- Сегодняшняя тренировка имела более восстановительный характер - много веселых игровых упражнений, которые игроки выполняли с азартом. Наверное, такое нравится футболистам...

- Да, конечно, такие занятия всегда должны быть в тренировочном процессе, положительные эмоции должны всегда сопровождать тренировочные сборы.

- Футболисты много играют в теннис-бол. Какие навыки отрабатываются при этой игре?

- Наверное, технические, как и при игре, когда нужно попасть в маленькие ворота. Также присутствуют эмоции.

- Ты на тренировках много играешь головой, забиваешь голы. Развиваешь, в том числе и этот навык?

- Александр Владимирович, возглавив команду, начал давать различные упражнения, чтобы футболисты были полезны команде как снизу, так и сверху. Нужно бороться за каждый мяч на каждом клочке поля.

- Команда много работает над стандартными положениями, подачами угловых, которые преимущественно выполняются тобой. Это что-то новое для тебя, ты стал их штатным исполнителем?

- Я в Академии также выполнял стандарты, подавал штрафные и угловые удары. Сейчас тоже Александр Владимирович подсказывает мне, как лучше, в какую зону, и это действительно помогает, - рассказал Царенко.