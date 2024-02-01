Скрипник: Сейчас 33 игрока у Металлиста 1925. Я считаю, это очень много

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник поделился мнением касательно кадрового потенциала харьковской команды.

- Вы уже некоторое время провели с командой. Конечно, мало времени для каких-то кардинальных выводов, но, все же, какие-то мысли вы имеете о команде. Что можете отметить?

- Как и говорил, в частности ребятам, здесь 80% футболистов, которые прошли школу "Шахтера". Эта школа и "динамовская" являются лидерами в стране. Они все технические, они все, которые могут играть, наверное, заслуживают играть в УПЛ, в этой команде. Но есть вещи, которые мы должны, должны улучшать, потому что футбол это не только техника. Футбол - это тактика, футбол - это здоровье, ты должен бегать, как все. У тебя должен быть хороший характер для этого дела. Следовательно, все эти составляющие очень важны.

Если ты только технический, но ты не бегаешь и у тебя нет характера - это также мало. Если ты только тактика, но ты не можешь пас отдать, когда нужно и правильно - это также не есть хорошо. Поэтому, без этих компонентов очень сложно. Моя задача это сбалансировать, чтобы у нас были и характер, и тактика, и чтобы мы знали, что мы делаем на поле, и техника, и бегать. Бегаем сейчас на тренировках, это очень неприятно, но без этого никак.

- Как оцените кадровый потенциал сейчас?

- Сейчас много ребят. Тридцать три, как мне говорили, по моему мнению, это очень много, потому что простая арифметика: на игру двадцать ребят, тогда тринадцать уже недовольны. Они говорят, что вы взяли тренера, который не разбирается в футболе. На следующий день, когда мы играем, еще плюс десять, которые недовольны, потому что они не играют. Получается, что две трети игроков недовольны тренером, который только что пришел.

Когда все эти 33 игрока живут вместе, а из них только десять были довольны вчерашним днем, тогда автоматически возникает конфликтная ситуация, которая может быть с различными подводными течениями. С этим можно бороться. Я предложил 24 полевых игрока плюс 4 вратаря - это достаточно. Также 2-3 ребята, которые играют за юношескую команду и тренируются с первой, дальше смотрим, как они развиваются. Поэтому, потенциал есть, он есть везде. Мы не должны забывать, что все бегают, все имеют желание и мы должны ни от кого не отставать. Также бегать, хотеть и быть лучше других, - сказал Скрипник.