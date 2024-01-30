Гармаш: Если забью гол Динамо, то праздновать, наверное, не буду

Звездный новичок "Металлиста 1925" Денис Гармаш рассказал о том, как оказался в харьковском клубе, а также рассказал, будет ли праздновать гол в ворота "Динамо".

- Денис, поздравляем в "Металлисте 1925"! Какие первые впечатления от пребывания в клубе, как приняла команда?

- Большое спасибо за поздравления. Команда приняла меня прекрасно. Коллектив очень хороший, мне здесь все нравится.

- Как давно у тебя возник вариант с "Металлистом 1925"? Много ли других вариантов рассматривал?

- Вариантов у меня было не так много. С "Металлистом 1925" вариант возник, когда я узнал, что Виктор Анатольевич Скрипник может возглавить эту команду. Я ему позвонил, мы пообщались. Мне будет будет будет интересно поработать с этим тренером, поэтому я решил присоединиться к этой команде.

- В чемпионате Украины ты всю карьеру боролся за чемпионство. В этом сезоне "Металлисту 1925" придется решать более приземленные задачи. Имеешь мотивацию для этого?

- Да, раньше я боролся за первые места. "Металлист 1925" сейчас будет решать другие задачи. Но я готов выходить на поле и отдаваться с первой до последней минуты, чтобы команда достигала необходимого результата. Мы будем работать все вместе, чтобы "Металлист 1925" оказался как можно выше в турнирной таблице.

- В Украине ты играл исключительно в составе одного клуба. И так совпало, что первую игру после возобновления сезона "Металлист 1925" будет играть против "Динамо". Размышлял ли о том, что будешь чувствовать, выходя играть против родной команды? Как будешь поступать, если забьешь гол?

- Да, я играл в Украине только за одну команду. Но сейчас нам придется играть против нее. Как говорят, на поле не бывает друзей. Я сделаю все, чтобы результат матча будет в пользу "Металлиста 1925". Если я забью гол, то праздновать, наверное, не буду.

- Болельщики видели тебя на поле от опорной зоны и до острия атаки. Где, все же, удобнее тебе играть в роли опорника, бокс-ту-бокс, под нападающим или в атаке? Возможно, уже был разговор с Виктором Скрипником о том, где он бы хотел тебя использовать на поле?

- Больше всего я люблю играть в центре поля. Пожалуй, не секрет, какую тактическую схему использует Виктор Скрипник. Мы будем это отрабатывать на тренировках. Где он скажет, там я буду играть.

- Широкая общественность украинских футбольных болельщиков знает Дениса Гармаша, как яркого, эмоционального футболиста. А какой ты вне футбольного поля? Можешь, например, отругать людей, которые в магазине пытаются пройти без очереди?

- Да, конечно, на поле я очень эмоциональный. Однако, думаю, что каждый игрок, выступающий на поле, он за результат, за команду - играет на эмоциях. В повседневной жизни, конечно, могу отругать. Я такой человек, который любит справедливость. Если это не справедливо, то я могу отругать, - подытожил Гармаш.