"Нахожусь в МакДональдсе". Металлист 1925 креативно представил Гармаша. ВИДЕО

"Металлист 1925" официально представил новичка команды, которым стал 33-летний экс-хавбек "Динамо" Денис Гармаш.

Харьковчане креативно представили новичка в кафе быстрого питания МакДональдс, вспомнив недавнюю историю от игрока.

Стороны подписали контракт на 1,5 года - до лета 2025 года. В своей нвоой команде Денис взял 19-й номер.

Этот сезон Денис начал в хорватском "Осиеке", где, впрочем, не смог закрепиться – провел всего 4 матча без без забитых голов. В середине января его контракт был расторгнут.