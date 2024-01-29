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"Нахожусь в МакДональдсе". Металлист 1925 креативно представил Гармаша. ВИДЕО
Денис - официально игрок Металлиста 1925
metalist1925.com
"Металлист 1925" официально представил новичка команды, которым стал 33-летний экс-хавбек "Динамо" Денис Гармаш.
Харьковчане креативно представили новичка в кафе быстрого питания МакДональдс, вспомнив недавнюю историю от игрока.
Стороны подписали контракт на 1,5 года - до лета 2025 года. В своей нвоой команде Денис взял 19-й номер.
Этот сезон Денис начал в хорватском "Осиеке", где, впрочем, не смог закрепиться – провел всего 4 матча без без забитых голов. В середине января его контракт был расторгнут.
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