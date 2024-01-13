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Гармаш: Нет, я не расторг контракт! Нахожусь в Осиеке. В МакДональдзе, ем сейчас

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Сообщалось, что полузащитник покинул расположение Осиека

Гармаш: Нет, я не расторг контракт! Нахожусь в Осиеке. В МакДональдзе, ем сейчас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщалось ранее, Денис Гармаш планирует покинуть расположение "Осиека" и хочет присоединиться к межсезонному сбору "Металлиста 1925", который пройдет в Испании с 23-го января по 17-е февраля.

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Однако сайт Sport-express.ua позвонил экс-хавбеку "Динамо" для уточнения информации, на что Денис ответил:

"Нет, я не расторг контракт! Нахожусь в Осиеке. В МакДональдзе, ем сейчас. Пока нет ясности", - сказал 33-летний футболист.

Контракт Гармаша с "Осиеком" действует до 30 июня 2024 года.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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