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Шахтер переподписал контракт с Судаковым. Палкин заявил о клаусуле в 150 млн евро. ФОТО
Вот и новое соглашение подоспело
ФК Шахтар
"Шахтер" официально объявил о подписании нового контракта с 21-летним полузащитником Георгием Судаковым.
Об этом в Инстаграме сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, запостив соответствующую сториз. Позже об этом написала и пресс-служба "Шахтера".
По данным Палкина, клаусула игрока составит 150 млн евро.
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Новое соглашение сторон будет рассчитано до 31 декабря 2028 года.
Напомним, что этой зимой игроком активно интересовались итальянские "Наполи" и "Ювентус". Ходили слухи, что итальянцы предлагали за Судакова порядка 40 млн евро, однако эта сумма не устроила "Шахтер".
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