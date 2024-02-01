Шахтер переподписал контракт с Судаковым. Палкин заявил о клаусуле в 150 млн евро. ФОТО

"Шахтер" официально объявил о подписании нового контракта с 21-летним полузащитником Георгием Судаковым.

Об этом в Инстаграме сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, запостив соответствующую сториз. Позже об этом написала и пресс-служба "Шахтера".

По данным Палкина, клаусула игрока составит 150 млн евро.

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Новое соглашение сторон будет рассчитано до 31 декабря 2028 года.

Напомним, что этой зимой игроком активно интересовались итальянские "Наполи" и "Ювентус". Ходили слухи, что итальянцы предлагали за Судакова порядка 40 млн евро, однако эта сумма не устроила "Шахтер".