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Шахтер переподписал контракт с Судаковым. Палкин заявил о клаусуле в 150 млн евро. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Вот и новое соглашение подоспело

Шахтер переподписал контракт с Судаковым. Палкин заявил о клаусуле в 150 млн евро. ФОТО

ФК Шахтар

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"Шахтер" официально объявил о подписании нового контракта с 21-летним полузащитником Георгием Судаковым.

Об этом в Инстаграме сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, запостив соответствующую сториз. Позже об этом написала и пресс-служба "Шахтера".

По данным Палкина, клаусула игрока составит 150 млн евро.

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Новое соглашение сторон будет рассчитано до 31 декабря 2028 года.

Напомним, что этой зимой игроком активно интересовались итальянские "Наполи" и "Ювентус". Ходили слухи, что итальянцы предлагали за Судакова порядка 40 млн евро, однако эта сумма не устроила "Шахтер".

Шахтер переподписал контракт с Судаковым. Палкин заявил о клаусуле в 150 млн евро. ФОТО - изображение 1
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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
01.02.2024 в 21:25
А доки в нього до цього був контракт? Якщо теж десь до 27-28 року, то байдуже. Можна будь-які цифри клаусули написати, а зарплату йому як-не-як підняли. А якщо в нього контракт закінчувався цього або наступного літа, то дурак.
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Комментарии 2
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PiterCantrope (Франківськ)
01.02.2024 в 21:25
А доки в нього до цього був контракт? Якщо теж десь до 27-28 року, то байдуже. Можна будь-які цифри клаусули написати, а зарплату йому як-не-як підняли. А якщо в нього контракт закінчувався цього або наступного літа, то дурак.
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scorpius (Ck)
01.02.2024 в 21:22
Ну теперь его точно хрен кто купит...
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