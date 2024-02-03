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Последний спарринг не состоится из-за игры соперника з россиянами. Черноморец преждевременно вернулся домой

Премьер-лига
Обновлено

Первыми из УПЛ уехали – первыми же вернулись

Последний спарринг не состоится из-за игры соперника з россиянами. Черноморец преждевременно вернулся домой

Анатолій Спиця

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Поначалу наставник одесского "Черноморца" Роман Григорчук планировал тренировочную работу в Турции сроком на месяц. Однако в эти планы вмешались обстоятельства, заставившие "моряков" вернуться в Украину на двое суток раньше. Вместо 5 февраля команда вернулась в Одессу сегодня утром.

Следует полагать, что причиной стала, мягко говоря, непонятная позиция узбекского клуба "Андижан", с которым "Черноморец" должен был проводить заключительный спарринг на турецком Средиземноморье 4 февраля. За три дня до запланированной встречи с "моряками" узбеки сыграли с представителем страны-агрессора – московским ЦСКА, что идет не только вразрез с позицией украинского клуба, но и с позицией всего цивилизованного мира.

Руководство "Черноморца" сразу же поставило крест на контрольном матче с "Андижаном", а учитывая, что найти другого спарринг-партнера в пожарном порядке было проблематично, и было принято решение отправиться домой раньше.

Вчера после вечерней тренировки команда "моряков" выехала в аэропорт Анталии, откуда и совершила воздушное путешествие в Кишинев. Из столицы Молдовы автобусом "Черноморец" утром добрался до Одессы.

У "моряков" будет несколько дней выходных, а затем они продолжат подготовку к весенней части сезона. Она будет проходить в Одессе.

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