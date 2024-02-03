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Хобленко все-таки нашел себе команду. Клуб УПЛ объявил о подписании нападающего
Новичок чемпионата вернул форварда
Черкасский ЛНЗ объявил о своем очередном зимнем трансфере. Команда Олега Дулуба подписала контракт с нападающим Алексеем Хобленко.
Он перешел к новичку УПЛ на правах свободного агента. Несколько дней назад стало известно, что Хобленко расторг контракт с предыдущим клубом “Кривбассом”.
ЛНЗ добавляет, что Алексей уже начал в Турции подготовку с командой ко второй половине сезона.
Осенью половину чемпионата Хобленко тоже выступал за черкасчан на правах аренды. На его счету один гол, один ассист и одна желтая карточка в 11 матчах УПЛ.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 300 тысяч евро.
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