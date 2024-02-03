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Хобленко все-таки нашел себе команду. Клуб УПЛ объявил о подписании нападающего

Премьер-лига

Новичок чемпионата вернул форварда

Хобленко все-таки нашел себе команду. Клуб УПЛ объявил о подписании нападающего

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Черкасский ЛНЗ объявил о своем очередном зимнем трансфере. Команда Олега Дулуба подписала контракт с нападающим Алексеем Хобленко.

Он перешел к новичку УПЛ на правах свободного агента. Несколько дней назад стало известно, что Хобленко расторг контракт с предыдущим клубом “Кривбассом”.

ЛНЗ добавляет, что Алексей уже начал в Турции подготовку с командой ко второй половине сезона.

Осенью половину чемпионата Хобленко тоже выступал за черкасчан на правах аренды. На его счету один гол, один ассист и одна желтая карточка в 11 матчах УПЛ.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Максим Кучер
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