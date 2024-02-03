Основная команда Миная победила одноклубников в спарринге

В субботу, третьего февраля, основная команда "Миная" провела спарринг против одноклубников – команды U-19. Игра состоялась в Ужгороде, на стадионе "Авангард", видеотрансляция не проводилась.

Подопечные Желько Любеновича в этом матче одержали победу с минимальной разницей в счете – 2:1. Решающими стали голы Петько и новичка Устименко.

Отметим, что за основу "Миная" сыграл Иван Матюшенко, который находится на просмотре, но уже известно, что вскоре подпишет контракт. О еще двух игроках на просмотре клуб не сообщает.

Контрольный матч

"Минай" - "Минай" U-19 2:1

Голы: 1:0 Петько, 39, 1:1 Ю.Михайлив, 57, 2:1 Устименко, 76

"Минай" (1-й тайм): Бандура, Дмитрук, Скиба, Немчанинов, Корнийчук, Петько, Матюшенко, Максимец, Гуничев, Тищук, Демиденко.

"Минай" (2-й тайм): Бандура, Дмитрук, Прокопчук, Чуев, Ременяк, Тищук (Ременяк, 59), Корнийчук, Кораблин, Устименко, Матюшенко и 2 игрока на просмотре.