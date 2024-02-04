В том числе и лидер. В спарринге против Кальмара травмировалось два игрока Полесья

В товарищеском матче "Полесье" против "Кальмара" не смогли доиграть встречу до конца сразу два футболиста житомирян.

Как сообщала пресс-служба "волков", сначала замену попросил Бенни Макуана. Позже и травмировался Борис Крушинский – он не смог покинуть поле самостоятельно.

Следующий матч "Полесье" сыграет против исландского "Стьярнана" 7 февраля. Официальную часть года житомиряне начнут 24 февраля поединком против "Руха" в гостях.

Напомним, что подопечные Калитвинцева завершили первую половину чемпионата УПЛ на третьем месте с двухочковым отрывом от лидеров "Кривбасса" и "Днепра-1".