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В том числе и лидер. В спарринге против Кальмара травмировалось два игрока Полесья
Кадровые потери у Калитвинцева
Фото: ФК Полісся
В товарищеском матче "Полесье" против "Кальмара" не смогли доиграть встречу до конца сразу два футболиста житомирян.
Как сообщала пресс-служба "волков", сначала замену попросил Бенни Макуана. Позже и травмировался Борис Крушинский – он не смог покинуть поле самостоятельно.
Следующий матч "Полесье" сыграет против исландского "Стьярнана" 7 февраля. Официальную часть года житомиряне начнут 24 февраля поединком против "Руха" в гостях.
Напомним, что подопечные Калитвинцева завершили первую половину чемпионата УПЛ на третьем месте с двухочковым отрывом от лидеров "Кривбасса" и "Днепра-1".
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