КМ. Александрия - Вайле 0:3. Второй спарринг за сегодня оказался непосильным

"Александрия" провела второй за сегодня спарринг. Соперником стал представитель Суперлиги Дании - ФК "Вайле". Украинский коллектив уступил со счетом 3:0. Утренняя встреча - с представителем Первого дивизиона (второй по статусу чемпионат страны) - датским ФК "Б-93", завершилась победой "александрийцев" - 2:1.

В первом тайме подопечные Ротаня пропустили два мяча, на 85-й минуте соперник забил третий.

В ближайший четверг "Александрия" сыграет с представителем Суперлиги Дании - ФК "Видовре" и командой Высшей лиги Туркменистана - ФК "Ахал".

04.02.2024, воскресенье, товарищеская встреча

Александрия - Вайле 0:3 (0:2)

Состав "Александрии": Георгий Ермаков, Сергей Логинов (К), Кампос, Данил Скорко, Александр Мартынюк, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Николай Михайленко, Джевани, Артем Шулянский, Андрей Кулаков

Запасные: Виктор Долгий, Роман Савченко, Даниил Ващенко, Артем Кулаковский, Родион Плакса, Денис Костышин, Безерра, Де, Владислав Погорелый