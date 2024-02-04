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КМ. Александрия - Вайле 0:3. Второй спарринг за сегодня оказался непосильным
Подопечные Ротаня уступили датскому клубу
Фото: пресслужби ФК "Олександрія"
"Александрия" провела второй за сегодня спарринг. Соперником стал представитель Суперлиги Дании - ФК "Вайле". Украинский коллектив уступил со счетом 3:0. Утренняя встреча - с представителем Первого дивизиона (второй по статусу чемпионат страны) - датским ФК "Б-93", завершилась победой "александрийцев" - 2:1.
В первом тайме подопечные Ротаня пропустили два мяча, на 85-й минуте соперник забил третий.
В ближайший четверг "Александрия" сыграет с представителем Суперлиги Дании - ФК "Видовре" и командой Высшей лиги Туркменистана - ФК "Ахал".
04.02.2024, воскресенье, товарищеская встреча
Александрия - Вайле 0:3 (0:2)
Состав "Александрии": Георгий Ермаков, Сергей Логинов (К), Кампос, Данил Скорко, Александр Мартынюк, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Николай Михайленко, Джевани, Артем Шулянский, Андрей Кулаков
Запасные: Виктор Долгий, Роман Савченко, Даниил Ващенко, Артем Кулаковский, Родион Плакса, Денис Костышин, Безерра, Де, Владислав Погорелый
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