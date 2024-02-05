Хавбек Днепра-1: Такая тенденция, что в основном на сборах все проигрывают сейчас

Хавбек " Днепра-1 " Руслан Бабенко рассказал о том, как проходят сборы команды в Турции.

– Хотя результаты не были важными на первом сборе, интересно встретиться с такими командами? Чувствовалось, что "Штурм" и "Ракув" уже на подходе к чемпионату?

– Конечно, они нас превосходили в скорости принятия решений, в физических кондициях. Но с такими командами и интереснее, и важнее играть. Это участники еврокубков, и когда попадаешь туда, должен понимать, к чему готовиться: к каким скоростям, единоборствам, соперникам. Поэтому, я только за то, чтобы играть такие спарринги.

– Есть смысл остановиться более подробно на каждом спарринге?

– Со "Штурмом" была наша первая игра. Вроде бы неплохо контролировали мяч, но пропустили досадные голы из-за того, что нуждались во времени для восстановления взаимопонимания при перестройке в обороне. Во второй игре, мне кажется, мы превосходили соперника, но опять же пропустили досадные голы. А с "Ракувом" действительно попали под каток, ведь у них это была заключительная игра перед началом сезона. Плюс у нас в этой игре были эксперименты.

– Кстати, показалось, что во второй половине первого тайма вы адаптировались к этим экспериментам и выглядели очень прилично, даже имея преимущество.

– Наверное, сборы и есть, чтобы делать эксперименты. Мне кажется, что у нас многое не получалось. Не совсем мы верно перемещались и поняли, что должны были делать. Посмотрим, будет ли что-то новое в дальнейшем.

– Следишь за подготовкой других клубов?

– Смотрю все обзоры. Время от времени получается посмотреть большие отрезки матчей. Такая тенденция, что в основном все проигрывают сейчас. Думаю, там тоже никто не смотрит на результат. ЛНЗ, "Заря", "Шахтер", "Полесье" хорошо комплектуются; неплохо выглядит "Кривбасс" – это все говорит о том, что вторая часть сезона будет очень интересной. И я в очередной раз могу лишь сказать, что нам всем очень повезло: чемпионат продолжается, и мы имеем возможность заниматься любимым делом, концентрироваться на работе. В это время это является огромной привилегией. Можем только бесконечно благодарить наших героев, наших воинов и помогать им как можно больше.