Рух получит от Хуареса за аренду Эдсона 300 тысяч евро, - источник

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об аренде опорика "Руха" Эдсона в мексиканский "Хуарес" .

По данным источника, за аренду игрока мексиканский клуб заплатит 300 тысяч евро. Также у "Хуарсеса" будет право выкупа за 1 млн евро, а у "Руха" - 30% от последующей перепродажи игрока.

Напомним, что срок арендного соглашения Эдсона - один год.

В декабре 2022 года Эдсон вернулся в стан "Руха" и с тех пор сыграл в 18 матчах УПЛ. В текущем сезоне бразильский легионер провел 13 поединков (853 минуты), в которых получил 4 желтых карточки и результативными действиями не отличался.