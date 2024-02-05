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Рух получит от Хуареса за аренду Эдсона 300 тысяч евро, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Неплохие деньги за год аренды

Рух получит от Хуареса за аренду Эдсона 300 тысяч евро, - источник

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об аренде опорика "Руха" Эдсона в мексиканский "Хуарес".

По данным источника, за аренду игрока мексиканский клуб заплатит 300 тысяч евро. Также у "Хуарсеса" будет право выкупа за 1 млн евро, а у "Руха" - 30% от последующей перепродажи игрока.

Напомним, что срок арендного соглашения Эдсона - один год.

В декабре 2022 года Эдсон вернулся в стан "Руха" и с тех пор сыграл в 18 матчах УПЛ. В текущем сезоне бразильский легионер провел 13 поединков (853 минуты), в которых получил 4 желтых карточки и результативными действиями не отличался.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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