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Рух получит от Хуареса за аренду Эдсона 300 тысяч евро, - источник
Неплохие деньги за год аренды
Фото: ФК Рух
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об
По данным источника, за аренду игрока мексиканский клуб заплатит 300 тысяч евро. Также у "Хуарсеса" будет право выкупа за 1 млн евро, а у "Руха" - 30% от последующей перепродажи игрока.
Напомним, что срок арендного соглашения Эдсона - один год.
В декабре 2022 года Эдсон вернулся в стан "Руха" и с тех пор сыграл в 18 матчах УПЛ. В текущем сезоне бразильский легионер провел 13 поединков (853 минуты), в которых получил 4 желтых карточки и результативными действиями не отличался.
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