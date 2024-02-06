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Оболонь - Шкупи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Оболонь - Шкупи. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Оболонь
Во вторник, 6 февраля, "Оболонь" проведет товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Подопечные Валерия Иващенко сыграют с командой "Шкупи", выступающей в Первой лиге Северной Македонии.
Контрольная игра начнется в 15:00 по Киеву. Смотреть поединок можно на YouTube-канале киевского клуба.
Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год
"Оболонь" - "Шкупи" 15:00
Трансляция - YouTube-канал "Оболони"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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