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Оболонь - Шкупи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Оболонь - Шкупи. Смотреть онлайн товарищеский матч

Оболонь - Шкупи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Оболонь

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Во вторник, 6 февраля, "Оболонь" проведет товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Подопечные Валерия Иващенко сыграют с командой "Шкупи", выступающей в Первой лиге Северной Македонии.

Контрольная игра начнется в 15:00 по Киеву. Смотреть поединок можно на YouTube-канале киевского клуба.

Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год
"Оболонь" - "Шкупи" 15:00
Трансляция - YouTube-канал "Оболони"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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