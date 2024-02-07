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Агент Педриньо - критикам игрока: Сумма, которую он заработает в Шахтере за месяц, вы и вся ваша семья не заработает за всю жизнь

Премьер-лига

Не всем в Бразилии нравится новый контракт игрока с Шахтером

Агент Педриньо - критикам игрока: Сумма, которую он заработает в Шахтере за месяц, вы и вся ваша семья не заработает за всю жизнь

Фото: Александр Приходько

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразильский вингер Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", недавно подписал с "Шахтером" новый долгосрочный контракт на 5 лет. Ожидается, что он присоединится к команде в июле 2024 года.

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Впрочем, это событие в Бразилии нравится не всем. В соцсетях местные болельщики хейтят бразильца, который подался за длинной шахтеровской гривной.

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Дошло даже до того, что агенту игрока Уиллу Дантасу, пришлось встать на защиту игрока, причем сделал он это оригинально – записав своеобразное видео.

"Сумма, которую Педриньо заработает в "Шахтере" за 1 месяц, вы и вся ваша семья не заработает за всю жизнь. С каждым днем Педриньо становится все успешнее, и неудивительно, что "Шахтер" удвоил ему зарплату и продлил с ним контракт на пять лет. Он добьется успеха, а вы – неудачники, у вас полное дер*мо в жизни и вы останетесь дер*мом до конца своей жизни", – заявил агент.

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