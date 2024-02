Агент Педриньо - критикам игрока: Сумма, которую он заработает в Шахтере за месяц, вы и вся ваша семья не заработает за всю жизнь

Бразильский вингер Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", недавно подписал с "Шахтером" новый долгосрочный контракт на 5 лет. Ожидается, что он присоединится к команде в июле 2024 года.

Впрочем, это событие в Бразилии нравится не всем. В соцсетях местные болельщики хейтят бразильца, который подался за длинной шахтеровской гривной.

Дошло даже до того, что агенту игрока Уиллу Дантасу, пришлось встать на защиту игрока, причем сделал он это оригинально – записав своеобразное видео.

????️ Will Dantas, empresário de Pedrinho, detona os críticos do meia: "O que ele vai ganhar no Shakhtar em 1 mês, você e toda a sua família não vão ganhar na vida inteira. Ele é um sucesso, e você é fracasso, é um m.. na vida, e vai continuar sendo um m.."pic.twitter.com/7JEXJlAZau