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Шахтер продлил контракт с Педриньо. В клубе ждут его летом
Интересное возвращение
shakhtar.com
Донецкий "
Новое соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет - до 30 июня 2029 года.
Ожидается, что Педриньо присоединится к команде в июле 2024 года.
Бразилец стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Бенфики". После начала полномасштабной войны выступал 3 сезона за "Атлетико Минейро", сыграв 43 матча.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что футболист не горит желанием возвращаться в Украину, в то время как "Шахтер" пытается убедить его вернуться в команду.
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