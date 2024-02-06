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Шахтер продлил контракт с Педриньо. В клубе ждут его летом

Премьер-лига
Обновлено

Интересное возвращение

Шахтер продлил контракт с Педриньо. В клубе ждут его летом

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании нового контракта с 25-летним бразильским полузащитником Педриньо.

Новое соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет - до 30 июня 2029 года.

Ожидается, что Педриньо присоединится к команде в июле 2024 года.

Бразилец стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Бенфики". После начала полномасштабной войны выступал 3 сезона за "Атлетико Минейро", сыграв 43 матча.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что футболист не горит желанием возвращаться в Украину, в то время как "Шахтер" пытается убедить его вернуться в команду.

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Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
06.02.2024 в 19:28
Интересно. Время покажет, оправданное ли это возвращение. Смотрю, на следующий сезон Шахтер решил вернуться к бразильскому футболу, летом будет 2-я часть закупок.
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
06.02.2024 в 19:28
Интересно. Время покажет, оправданное ли это возвращение. Смотрю, на следующий сезон Шахтер решил вернуться к бразильскому футболу, летом будет 2-я часть закупок.
Ответить
1
0

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