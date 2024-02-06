Шахтер продлил контракт с Педриньо. В клубе ждут его летом

Донецкий " Шахтер " объявил о подписании нового контракта с 25-летним бразильским полузащитником Педриньо.

Новое соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет - до 30 июня 2029 года.

Ожидается, что Педриньо присоединится к команде в июле 2024 года.

Бразилец стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Бенфики". После начала полномасштабной войны выступал 3 сезона за "Атлетико Минейро", сыграв 43 матча.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что футболист не горит желанием возвращаться в Украину, в то время как "Шахтер" пытается убедить его вернуться в команду.