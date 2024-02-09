Банада: Имел предложения из-за рубежа, но в такое время нужно быть дома - с родными людьми и с Украиной

Новичок "Вереса" Евгений Банада рассказал о решении присоединиться к "красно-черным" и как выбрал новый для себя игровой номер.

"Вариант с "Вересом" возник совсем недавно. Несколько недель назад. Общался с Юрием Габовдой. Меня заинтересовало услышанное: задачи, которые клуб ставит перед собой, шаги для выполнения этих задач. А дальше уже были формальности.

Мне нравится работать с Олегом Шандруком. Нравится его желание, видение футбола.

Имел предложения из-за рубежа. Но сейчас я не могу ехать за границу. В такое время нужно быть дома - с родными людьми и с Украиной.

Борьба за выживание в УПЛ? Это меня не пугает. У нас собралась хорошая команда. Много игроков с опытом. Верю, что все завершится хорошо. Хорошо знаком с Дмитрием Шасталом, Александром Мельником. У Дмитрия Шастала, я кстати, интересовался перед переходом: что и как. Он сказал, что коллектив замечательный, все хорошо. И я решил, что надо соглашаться.

Верю, что команда сохранит прописку в УПЛ. Девятая-десятая строчка - это вполне реально. С нынешним подбором исполнителей - это возможно.

Да, была травма. Боковая коленная связка. Пропустил первый круг. Но сейчас все хорошо. Два месяца тренируюсь на полную.

Стиль игры команды? Из того, что уже увидел я - это будет агрессивный футбол. Атакующий футбол. С максимальной самоотдачей.