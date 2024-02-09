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Официально. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги

Премьер-лига

Контракт - на 4 года

Официально. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" на своем сайте объявило о подписании нападающего "Звягеля" Дениса Ндукве.

23-летний игрок заключил четырехлетний контракт с "волками".

Ндукве - воспитанник харьковского футбола. На профессиональном уровне выступал за "Металлист 1925", "Краматорск" и "Чайку". С лета 2023 года он защищал цвета "Звягеля". В текущем сезоне он провел 19 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Денис после испанских сборов вместе с "Полесьем" вернется в "Звягель", чтобы иметь необходимую игровую практику. А уже с нового сезона будет выступать за клуб УПЛ.

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Полесье (Житомир) Денис Ндукве ФК Звягель
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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