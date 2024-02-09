Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги
Контракт - на 4 года
Фото: ФК Полісся
"Полесье" на своем сайте объявило о подписании нападающего "Звягеля" Дениса Ндукве.
23-летний игрок заключил четырехлетний контракт с "волками".
Ндукве - воспитанник харьковского футбола. На профессиональном уровне выступал за "Металлист 1925", "Краматорск" и "Чайку". С лета 2023 года он защищал цвета "Звягеля". В текущем сезоне он провел 19 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось, что Денис после испанских сборов вместе с "Полесьем" вернется в "Звягель", чтобы иметь необходимую игровую практику. А уже с нового сезона будет выступать за клуб УПЛ.
Популярное сейчас
- Тренер Жироны назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании
- Роналду подтёрся шарфом Аль-Хиляля после выкриков "Месси, Месси" с трибун
- Бенфика прошла в полуфинал Кубка. Трубин пропустил один гол, известны баллы украинца от SofaScore
- 12-миллионый новичок Шахтера получил тяжелую травму в сборной Бразилии
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО