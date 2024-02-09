Премьер-лига
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Полесье провело чемпионат клуба по нардам. В финале голкипер Кудрик обыграл президента Буткевича. ФОТО
Расслабляться на сборах тоже нужно
polissyafc.com
Перед отъездом домой со сборов в Испании футболисты, массажисты и президент "
Регламент был прост: кубковая система, начало с 1/4 финала, одна партия на вылет.
В финале голкипер команды Олег Кудрик победил президента клуба Геннадия Буткевича.
Все призеры:
- Олег Кудрик
- Геннадий Буткевич
- Владислав Огиря
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