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Полесье провело чемпионат клуба по нардам. В финале голкипер Кудрик обыграл президента Буткевича. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Расслабляться на сборах тоже нужно

Полесье провело чемпионат клуба по нардам. В финале голкипер Кудрик обыграл президента Буткевича. ФОТО

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед отъездом домой со сборов в Испании футболисты, массажисты и президент "Полесья" Геннадий Буткевич провели чемпионат по длинным нардам.

Регламент был прост: кубковая система, начало с 1/4 финала, одна партия на вылет.

В финале голкипер команды Олег Кудрик победил президента клуба Геннадия Буткевича.

Все призеры:

  • Олег Кудрик
  • Геннадий Буткевич
  • Владислав Огиря
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