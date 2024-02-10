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Днепр-1 - Аркадаг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Днепр-1 – Аркадаг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Днепр-1 - Аркадаг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В субботу, 10 января, “Днепр-1” проведет свой очередной товарищеский матч на сборе в Турции. Один из лидеров чемпионата Украины сыграет с действующим чемпионом Туркменистана, командой “Аркадаг”, с которой ранее играл “Шахтер”.

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Матч начнется в 16:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

"СК Днепр-1" (Украина) "Аркадаг" (Туркменистан)

Видеотрансляция – YouTube

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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