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Днепр-1 - Аркадаг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Днепр-1 – Аркадаг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
В субботу, 10 января, “Днепр-1” проведет свой очередной товарищеский матч на сборе в Турции. Один из лидеров чемпионата Украины сыграет с действующим чемпионом Туркменистана, командой “Аркадаг”, с которой ранее играл “Шахтер”.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 16:00. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Турция. Контрольный матч
"СК Днепр-1" (Украина) – "Аркадаг" (Туркменистан)
Видеотрансляция – YouTube
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