Днепр-1 - Аркадаг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В субботу, 10 января, “Днепр-1” проведет свой очередной товарищеский матч на сборе в Турции. Один из лидеров чемпионата Украины сыграет с действующим чемпионом Туркменистана, командой “Аркадаг”, с которой ранее играл “Шахтер”.

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Матч начнется в 16:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

Видеотрансляция – YouTube